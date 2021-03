Progetto Carbio: domani le conclusioni sul carciofo biologico

Venerdì 26 marzo alle 9.30 si terrà sulla piattaforma Zoom (link: https://zoom.us/ webinar/register/WN_H_ 39wBA7Sl-eKIH_U9R4bw ), l’incontro web “CarBio” - Carciofo biologico: innovazione e sostenibilità di filiera”; è l’evento conclusivo del progetto CarBio finanziato da Sardegna Ricerche e attuato dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari in collaborazione con l'unità operativa di Sassari dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR.

Interverranno il Prof. Quirico Migheli, vicedirettore del Dipartimento di Agraria, la Dottoressa Elena Lai di Sardegna Ricerche, e il Prof. Luigi Ledda, coordinatore del progetto. Il progetto CarBio, durato 30 mesi, ha avuto come obiettivo principale quello di introdurre nella filiera produttiva del carciofo Spinoso sardo un prodotto fresco o semilavorato ottenuto in regime biologico, anche attraverso il confronto tra le coltivazioni di carciofo Spinoso sardo biologico e quelle convenzionali, attuate nelle aziende partecipanti al progetto. Nello specifico, le produzioni di capolini sono state comparate in base a produttivita`, aspetti qualitativi, nutrizionali, nutraceutici e di conservabilita` del prodotto fresco. Si è lavorato per individuare le tecnologie piu` idonee a prolungare la “shelf-life” (durata) e a garantire una migliore qualita` del prodotto fresco da destinare non solo ai mercati locali ma anche all’esportazione.



Il progetto ha coinvolto numerose imprese (qui l’elenco completo: https://www.sardegna ricerche.it/index.php ?xsl=370& s=359487&v=2&c=15068 &nc=1&sc=& qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t =3&bsc=1). “CarBio” è stato finanziato con i fondi POR FESR 2014-2020.

