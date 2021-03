Sassari: la festa della Patrona dell'Ospedale

Si svolgeranno oggi, giovedì 25 marzo, le celebrazioni in onore della patrona dell'ospedale civile di Sassari “Santissima Annunziata”. Due i momenti celebrativi per la festa dell'Annunciazione del Signore, organizzati dai sacerdoti della cappellania ospedaliera. La mattina, alle ore 11 , è in programma l'adorazione eucaristica e la recita del rosario. La sera, alle ore 17 , sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della cappellania ospedaliera Aou Sassari.Per seguire l'adorazione eucaristica e il santo rosario delle ore 11 si potrà utilizzare il link https://youtu.be/ NMmOobdZ1Ek . La messa delle 17, invece, potrà essere seguita al link https://youtu.be/ FsOXRdk7t4A .