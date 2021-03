Alghero: nuova tranche per i buoni spesa alimentari - Le domande entro il 1 aprile

Per i Buoni Spesa sono disponibili 160 mila euro che il settore dei Servizi Sociali conta di distribuire in tempi celeri, continuando ad adottare una procedura tra le più snelle in Sardegna che ha consentito nelle precedenti occasioni di consegnare i buoni in maniera tempestiva alle famiglie richiedenti. I “Buoni Spesa” verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal Fondo di solidarietà o derivanti da eventuali donazioni pervenute all’Ente nel corso della situazione di emergenza. Possono partecipare anche coloro i quali hanno già fruito dell’ultima assegnazione dei “buoni spesa” (1^ trance di Dicembre 2020), ma l’assegnazione a loro favore sarà disposta solo ed esclusivamente a seguito del soddisfacimento delle istanze presentate da soggetti che non ne abbiano già beneficiato nella 1^ trance.





01 aprile 2021 attraverso la compilazione della domanda online mediante utilizzo della Piattaforma SICARE accessibile dal sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss. it al seguente link https://voucher.sicare. it/sicare/buonispesa_login.php tutte le informazioni sono reperibili al seguente link https://www.comune. alghero.ss.it/it/documenti/ documento/EMERGENZA-COVID-19- SOLIDARIETA-ALIMENTARE- ASSEGNAZIONE-BUONI-SPESA/#

In attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter, articolo 22 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” il Comune di Alghero, per il tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, informa che la disciplina di attuazione della misura prevede che possano partecipare le persone residenti nel Comune di Alghero, compresi i cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, che versino nelle seguenti condizioni di disagio: difficoltà economiche in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19; carenza di liquidità tale da non consentire di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.