Cura domiciliare precoce per il Covid - Incontro con la Regione

Il Comitato Cura Domiciliare Covid 19 ha organizzato nella giornata del 23 marzo, un webinar con l'assessorato alla salute della Regione Sardegna, per parlare del diritto alla cura tempestiva domiciliare nell’epidemia del Covid 19 e dei protocolli regionali da adottare per ottimizzare la cura precoce.





Un incontro decisamente positivo e propositivo, che ha visto la Sardegna un modello virtuoso rispetto all’approccio alla pandemia, che ha già prodotto diversi risultati positivi. Presenti all’incontro per la Regione Sardegna, l’assessore alla sanità regionale dottor Mario Nieddu, la consigliera regionale dottoressa Annalisa Mele, il dottor Luigi Cadeddu, responsabile Usca, il dottor Aldo Caddori, primario del Santissima Trinità di Cagliari, Roberto Perra, pneumologo, Goffredo Angioni, infettivologo, Sergio Babudieri, direttore delle malattie infettive dell’Aou di Sassari.





Per il Comitato Cura Domiciliare Covid hanno partecipato il Presidente Avv. Erich Grimaldi, il prof. Luigi Cavanna, oncologo e primario a Piacenza, per il Consiglio Scientifico del Comitato, insieme al dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale a Milano, il dottor Lucio Silvetti, anestesista rianimatore a Cagliari e la Portavoce del Comitato Valentina Rigano.





L’incontro si è articolato nei diversi interventi da parte dei membri del Comitato, per spiegare il lavoro svolto fino ad ora e chiedere alla Regione Sardegna di intraprendere insieme la strada verso strutturate linee guida di cura domiciliare precoce, in attesa di un cambiamento a livello nazionale, per supportare la popolazione e alleggerire il carico agli ospedali. La riunione si è conclusa con l’obiettivo di riaggiornare a breve il tavolo di lavoro.

Il Popolo della Famiglia Sardegna si è fatto promotore dell’incontro e in una nota ringrazia "la consigliera Annalisa Mele per aver prontamente accolto l'invito e l' avv. Grimaldi per averlo realizzato. Siamo contenti di essere stati tramite per l’organizzazione di questo webinar e vogliamo augurarci che questo progetto vada presto in porto e dia i frutti sperati, cioè l’utilizzo del protocollo terapeutico per la cura precoce del Covid a casa, in tutta la Sardegna."