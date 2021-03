Un progetto di Sardegna Ricerche sulla qualità e igiene dei prodotti ortofrutticoli

In Sardegna, il settore è in espansione ma con un ritardo rispetto al settentrione italiano, dovuto principalmente alla difficoltà di costituire un'effettiva filiera integrata e di garantire la sicurezza e la freschezza dei prodotti dal campo al supermercato. Il progetto "Real Time Check IV Gamma" ha avuto l'obiettivo di fornire alle imprese sarde che operano nel settore due dispositivi per il monitoraggio rapido della qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti ortofrutticoli minimamente trasformati.





Antonio Barberis e i rappresentanti di alcune delle dieci imprese agricole e di trasformazione del cluster. Il programma dell'evento, con una scheda sintetica e gli stati d'avanzamento del progetto, è disponibile sul sito web di Sardegna Ricerche, all'indirizzo www.sardegnaricerche.it. Per informazioni ci si può rivolgere al responsabile scientifico Antonio Barberis (email: antonio.barberis@ispa.cnr.it) e alla coordinatrice del progetto Elena Lai (elena.lai@sardegnaricerche.it).

I due sistemi - uno per la misurazione delle quantità di acido ascorbico e l'altro per il rilevamento rapido dei principali microorganismi contaminanti - servono per evidenziare i danni che l'interruzione della catena del freddo determina su prodotti commercializzati con scadenze brevi. Nel corso del seminario online interverranno i ricercatori dell'ISPA-CNR e dell'Università di Cagliari, guidati dal responsabile scientifico Antonio Barberis e i rappresentanti di alcune delle dieci imprese agricole e di trasformazione del cluster.

Giovedì 25 marzo alle 15:30 si terrà in modalità virtuale l'evento finale del progetto cluster "Real Time Check IV Gamma", finanziato da Sardegna Ricerche grazie ai fondi del POR FESR Sardegna e condotto dall'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Università di Cagliari. Sono sempre in crescita sul mercato la richiesta e il consumo di prodotti alimentari di IV Gamma, cioè di prodotti ortofrutticoli minimamente trasformati e immediatamente pronti al consumo.