Tissi: si comincia con i vaccini per gli over 80

L' attività di vaccinazione si svolgerà venerdì mattina a partire dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Al fine di rendere più agili e celeri le vaccinazioni e di ridurre i tempi di attesa si consiglia di recarsi alla vaccinazione avendo con sé già compilati il modulo di consenso e la scheda anamnestica. I moduli in formato cartaceo saranno reperibili presso gli uffici comunali in Via Dante 5. • presso gli ambulatori del proprio medico di famiglia.





Per eventuali dubbi che dovessero sorgere nella compilazione della scheda ,i medici di famiglia e gli uffici comunali dei servizi sociali sono comunque a disposizione, anche telefonicamente, per fornire supporto ai propri assistiti. Si comunica, inoltre, che coloro i quali si trovino allettati e/o abbiano difficoltà a raggiungere il Centro Culturale, il vaccino verrà somministrato a domicilio previa comunicazione al medico di famiglia. I modili sono reperibili anche on line a questo link: https://comune.tissi.ss.it/notizie/381579/campagna-vaccinale-somministrazione-vaccino-anti

Venerdì 26 marzo prenderà avvio presso la sala del centro culturale (Biblioteca) in Via Dante N.3 la campagna vaccinale per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli assistiti nati prima del 31. 12.1941 (over 80) residenti nel Comune di Tissi. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti coloro i quali avessero necessità di ulteriori informazioni i seguenti recapiti telefonici: • 079-3888013 - 0793888018.