Attualità Alghero: location problematica per i vaccini all'ospedale civile

La foto è delle 09,30 di lunedì 22 marzo e raffigura la sala d'attesa "open space" per i vaccinandi covid presso l'ospedale di Alghero. Le sedie sono vuote non perchè sulla Riviera del Corallo mancano gli ultraottantenni ma perchè pare che non ci siano i vaccini. Arriveranno. Ma a margine della vaccinazione di massa finora soltanto presunta, vale la pena di sottolineare quanto sia infelice l'allestimento dell'open space. Infelice soprattutto perchè destinata agli anziani e a persone quindi più fragili alle quale vanno destinate maggiori attenzioni. Praticamente all'esterno dell'edificio, esposte alle piogge, al vento, e,più avanti, al sole.