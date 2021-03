Sassari: al via il centro intermodale dei trasporti

È importante che a questo segua un ripensamento dell'organizzazione del trasporto pubblico di Sassari e del progetto sul tracciato della metropolitana di superficie, anche grazie all'impegno dei fondi che arriveranno alla città dal Recovery fund. L'obiettivo finale dovrà essere la connessione del centro sassarese con le sue borgate e con i futuri paesi della Città metropolitana", si esprime così il coordinamento della Lega città di Sassari, rendendosi disponibile ad offrire il proprio contributo sul tema trasporti.

Il protocollo d'intesa tra il Comune di Sassari, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistemi Urbani, firmato da Giorgio Todde, assessore regionale ai trasporti in quota Lega, ha consentito al Comune di Sassari la realizzazione di un progetto da 28 milioni di euro per la realizzazione del centro intermodale e la riqualificazione urbana delle aree limitrofe. "È un progetto concreto che la città attendeva da 25 anni, fondamentale per il futuro di Sassari anche nell'ottica della città metropolitana. Una vera conquista per tutto il nord Sardegna" - commenta così con soddisfazione Marina Puddinu, coordinatrice della sezione sassarese della Lega."Ancora una volta la Lega si dimostra puntuale e attenta ai bisogni della città di Sassari - prosegue Puddinu -, grazie al lavoro dei nostri eletti in Regione e del nostro rappresentante in Consiglio comunale di Sassari è possibile giungere a risultati concreti". Il contenuto del progetto prevede l'acquisto da parte del Comune di Sassari di un un'area della RFI, non più utilizzata da tanti anni, situata all'interno della stazione di Sassari e nella quale sarà realizzato il centro intermodale dei trasporti con un'autostazione del trasporto pubblico su gomma adiacente alla ferrovia.Altri interventi, già cominciati, sono destinati all'area dell'ex gazometro di Via XXV aprile, che ospiterà un parcheggio con sovrastante piazza, e alla riqualificazione di tutta la zona attraverso la realizzazione di rotatorie per regolare e rendere più scorrevole il traffico. "L'auspicio è che il Comune di Sassari possa realizzare il progetto nei tempi previsti e che la sua realizzazione venga compresa in un ragionamento più ampio.