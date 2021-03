Oristano: confronto con gli studenti sugli effetti della droga

Tra le numerose e attività che si fanno all’interno dello Spazio Giovani di Oristano questa settimana si è voluto trattare un argomento un po' più ostico e meno ludico dei soliti, ma sicuramente altrettanto interessante: la droga e i suoi effetti sul corpo e la mente.





Organizzata Antonio e Mariangela, gli educatori che tutti i giorni si dedicano alla cura dei ragazzi in numerose attività didattiche e ricreative, la conferenza dal titolo: Adolescenti consapevoli – Incontro di conoscenza e sensibilizzazione contro l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti – è stata tenuta dai volontari di Mondo Libero dalla Droga, da anni impegnati in tutta la Sardegna con iniziative volte alla prevenzione come la distribuzione di materiali informativi e le conferenze nelle scuole e circoli.

Dopo la presentazione di brevi video dove il messaggio delle droghe è presentato in modo che i ragazzi capiscano che ciò che si vuole far passare per “verità” sulla droga non sono altro che bugie divulgate ad arte dagli spacciatori per attrarre i ragazzi a “provare”, il relatore Nicola Oi ha illustrato che cosa sia in realtà la droga e i suoi effetti e perché una volta che si inizia a farne uso, è tanto difficile uscirne.





Particolare interesse ha suscitato nei ragazzi la testimonianza di G.F. il volontario che avendo fatto uso di sostanze stupefacenti di vario tipo, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, mettendo in risalto il fatto di come stesse rovinando sé stesso e la sua famiglia. Alla domanda: “come hai fatto ad uscirne?” G.F. ha risposto: “casualmente mi è passato tra le mani un libro che parlava di etica. Il suo contenuto mi ha aperto gli occhi davanti alla realtà e fatto capire ciò che stavo facendo e con l’aiuto degli amici, quelli veri, come i volontari di Mondo Libero dalla droga e della mia famiglia ne sono uscito.”





Al termine della conferenza i ragazzi hanno firmato un manifesto dove dichiarano di aver capito cosa fanno le droghe impegnandosi a non farne mai uso e a promuovere il messaggio con i loro amici di vivere liberi dalla droga. Un impegno che è scaturito chiaramente anche dai feedback scritti dai ragazzi alla fine della conferenza, dove tutti hanno dichiarato di aver avuto informazioni utili che non conoscevano e dove ribadiscono che non faranno mai uso di droghe.