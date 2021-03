Alghero: un portale per le associazioni del terzo settore

L’Amministrazione intende così rilanciare il ruolo fondamentale che il volontariato e le associazioni del terzo settore svolgono da tempo nella città di Alghero. “In questi mesi – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - soprattutto durante il periodo dell’emergenza sanitaria, abbiamo potuto verificare come, molto più del comune percepire, la presenza del volontariato in Alghero è ricca e variegata. Il terzo settore sta subendo una radicale modificazione (in positivo), sia per il ruolo che lo Stato gli assegna attraverso finanziamenti e bandi, sia attraverso la sua riforma strutturale in fase di completamento. Ci piacerebbe accompagnare le associazioni in questo loro percorso”.





Il nuovo portale potrà inoltre rappresentare un significativo strumento di promozione delle associazioni, anche per promuovere le attività ed allargare il numero degli aderenti. Per dare inizio a questo percorso è indispensabile procedere ad una mappatura delle realtà operanti nel territorio. Per questo motivo, attraverso l’Ufficio per le Politiche della Famiglia, e in collaborazione con la Consulta del Volontariato, si procederà a raccogliere attraverso apposite schede, le adesioni delle associazioni del terzo settore per poi promuoverle e diffondere attraverso varie iniziative, una delle quali sarà lo spazio appositamente dedicato nel nuovo portale che verrà promosso anche attraverso apposito link nel sito ufficiale del Comune.





Per potersi registrare al nuovo portale sarà necessario inviare una email di adesione al seguente indirizzo ufficiopolitichefamiglia@comune.alghero.ss.it, avente per oggetto: "Richiesta iscrizione portale politiche per la famiglia". In seguito si riceverà, da compilare, una breve scheda descrittiva della propria associazione. Per ulteriori informazioni si può contattare anche il seguente recapito telefonico 329 4021677 Dott.ssa Filomena Cappiello.

L’Assessorato ai Servizi Sociali e Ufficio per le Politiche Famigliari danno avvio ad un portale telematico con lo scopo di promuovere e valorizzare tutte le realtà associative afferenti al Terzo Settore. Il Comune di Alghero e l’Ufficio per le Politiche Famigliari, in collaborazione con la Consulta del Volontariato, attraverso il nuovo censimento e l’avvio del nuovo portale telematico, intende offrire un’occasione di incontro e di promozione per tutte quelle realtà che nella città di Alghero offrono i propri servizi a favore delle famiglie e del benessere sociale.