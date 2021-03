In Convento le Donne del Vino - Si comincia con Elisabetta Pala di "Mora&Memo"

Prende il via, domenica 28 marzo, la rassegna “A tavola con Le Donne del Vino”: un ciclo di appuntamenti enogastronomici, a cadenza mensile, che vede protagoniste le produttrici dell’associazione Le Donne del Vino. Teatro dell’evento è il ristorante Convento San Giuseppe a Cagliari.





Organizzati con il contributo di Slow Food Sardegna (associazione no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo), gli eventi sono l’occasione per conoscere meglio le produttrici, ristoratrici, enotecarie e sommelier che nell’isola promuovono la cultura del vino. Durante gli incontri wine & food lover possono ascoltare le loro storie e degustare i vini selezionati per accompagnare i menu che, di volta in volta, celebreranno i diversi territori dell’isola.





Il primo appuntamento è con Elisabetta Pala, presidente della delegazione regionale de Le Donne del Vino e fondatrice della cantina Mora&Memo. Al Convento San Giuseppe porta la sua storia di coraggio e passione nata nel 2011 quando, lasciata l’azienda di famiglia, insegue il sogno di creare un vino che le somigli.





Durante il pranzo sarà possibile degustare tre etichette della sua cantina, Tino Sur Lie (Isola dei Nuraghi IGT), il rosato é (un blend di Monica e Cannonau) e Ica (Monica di Sardegna DOC), in abbinamento al menu degustazione che celebra i prodotti tipici di Serdiana, piccolo borgo del vino in cui Elisabetta è cresciuta e dove ha fondato Mora&Memo.





“Sono orgogliosa di prendere parte a questo evento - commenta Elisabetta Pala - un modo perfetto per far apprezzare il territorio attraverso i suoi vini e prodotti tipici, e per raccontare la nostra missione: quella di promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza del vino attraverso le tante donne che rappresentano questo mondo”.





info@conventosangiuseppe.com Il primo appuntamento è prenotabile, al costo di 40 euro a persona, contattando direttamente il ristorante allo 070 543343 o scrivendo a





CHI SONO LE DONNE DEL VINO

www.ledonnedelvino.com Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopo di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 800 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del Vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: