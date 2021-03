Inaugurato a Predda Niedda il centro vaccinale di Sassari

L’assessore Mario Nieddu fa sapere comunque che "in attesa dello sblocco, si proseguirà la campagna vaccinale con le dosi di Pfizer e di Moderna per i quali sarà data precedenza ai fragili. Chi era prenotato per AstraZeneca sarà ricontattato dall’ATS-ARES". La coordinatrice sassarese Lega Marina Puddinu sottolinea l’importanza della campagna vaccinale portata avanti dalla Regione Sardegna che unitamente all’ordinanza emanata dal Presidente Solinas tutelerà la salute del popolo sardo sicuramente "fa piacere che l’inaugurazione del centro vaccinale sia proprio oggi, giornata mondiale in ricordo delle vittime della pandemia da Covid 19".





Per il responsabile organizzativo provinciale Lega Angelo Cubeddu "finalmente anche Sassari ha il suo centro vaccinale, è un importante passo avanti nella lotta alla pandemia". Non è bene cullarsi sul raggiungimento del primato nazionale per la zona bianca. Questo è il momento più delicato "va affrontato con prudenza, prevenzione e, soprattutto, con un incremento nelle vaccinazioni. Grazie alla Giunta regionale ed all’assessore Nieddu per la costante attenzione verso il nostro territorio, da troppo tempo penalizzato nella sanità", così il consigliere regionale Lega Ignazio Manca. Per il consigliere comunale Lega Francesco Ginesu "è un messaggio forte che la sanità sarda dia il suo supporto alla futura nuova città metropolitana con questo gesto".

Stamattina l’assessore alla sanità regionale Mario Nieddu si è recato nei locali della Promocamera dove verranno somministrate le dosi. In tutta la Sardegna entro Marzo sono attese 136.400 dosi di vaccino. Tra queste sono comprese le fiale di AstraZeneca al momento non somministrabili in Italia, di Pfizer e Moderna. Ancora, oggi dovrebbe riunirsi l'Ema, per decidere definitivamente sulla sicurezza dei vaccini.