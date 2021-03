L'Avis Alghero informa che sabato 20 Marzo nell'Auditorium dell'Istituto Tecnico Roth in via Diez ad Alghero, si terrà l'assemblea annuale dei soci. L'evento è convocato in prima convocazione alle ore 6 e in 2a alle 15,30. Nel corso dell'assemblea si procederà al rinnovo di tutte le cariche sociali.