Alghero: Ponte Serra si procede - Dopo la sicurezza installata l'impalcatura

Opere che proseguono e che entrano con celerità nella fase più importante, nel cantiere del Ponte Serra. Dopo le operazioni di messa in sicurezza con la carpenteria metallica e con i tiranti in acciaio per tenere in tensione la struttura, in questi giorni l’impresa ha completato la costruzione dell’impalcatura. Un ponteggio con sbalzo di 30 metri sul Rio Barca consente ora, secondo la tempistica del cantiere, di svolgere i lavori di riparazione e rinforzo dei pendini di sospensione dell’impalcato, la riparazione e rinforzo degli archi, il rinforzo delle travi trasversali inferiori di impalcato. Prevista inoltre la demolizione e ricostruzione della soletta, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e la protezione superficiale di tutti i calcestruzzi.