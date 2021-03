Vaccini a ultraottantenni: confusione nelle registrazioni - Protesta Sgb

Lo sostiene una nota del Sindacato Generale di Base a firma di Luca Locci che aggiunge : " I nati tra il 1937 e il 1941 hanno aspettato pazientemente il 15 marzo per avere questa possibilità di iscriversi nel portale senza aspettare i tempi biblici del fantomatico sms che doveva inviare la Ats. Oggi, con grande sorpresa il portale restituisce un messaggio secondo il quale non tutti avranno la possibilità di registrarsi in data odierna perché il sistema è in adeguamento. Non é chiaro però sulla base di quale principio alcuni possono registrarsi e altri no, pur in possesso dei requisiti previsti. È l'ennesima grave discriminazione che i nostri anziani devono subire.





Anziani che stanno pagando l'incapacità di chi dovrebbe pensare,a come semplificare ad una persona anziana la registrazione o la chiamata per un vaccino. Oggi nella sede del Sindacato Generale di Base di Quartu Sant’Elena abbiamo tentato per ore ad aiutare gli anziani over 80 a registrarsi, tutto impossibile. Ma è possibile che chi programma non gli viene in mente che non tutti soprattutto gli anziani non hanno gli strumenti richiesti?





Noi abbiamo tentato e continueremo nei prossimi giorni a dare un supporto informatico a chi ha bisogno, tra l'altro è impossibile chiedere qualche chiarimento in merito infatti, non è presente, in nessuna parte del portale, ne un numero telefonico né un riferimento email a cui potersi rivolgere. Ci sorge una domanda come fa l’ATS ad avere i recapiti di tutti gli 80enni della Sardegna? Noi non ci arrendiamo - conclude la nota - nelle prossime ore gli uffici saranno aperti e continuiamo ad aiutare chi ha bisogno di registrarsi sul sito."

"Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva del Presidente della Regione Sardegna, e da quanto pubblicizzato sin dal 5 marzo nel sito della Regione, non risulta possibile effettuare la registrazione al portale apposito degli over 80. Infatti nonostante la schermata iniziale, che sosteneva che anche chi non avesse ricevuto l’sms si sarebbe potuto vaccinare, adesso non si può più fare."