Confronto sul futuro dei balneari - Gasparri: "dobbiamo dare loro certezze"

La posizione di Forza Italia è stata ribadita dal senatore Gasparri: “Non si applichi la Bolkestein ai balneari perché rappresentano un elemento di qualità del nostro turismo. Ci siamo battuti per l’estensione al 2020 durante il Governo Monti, abbiamo ottenuto la proroga al 2033 nella legge 145 del 2018, l'abbiamo ribadita in una delle successive leggi seguenti all'emergenza covid e anche dinanzi alle contestazioni dell’Unione Europea, alle quali il precedente Governo ha risposto con una lettera in cui replica alle contestazioni di Bruxelles, chiediamo al Governo attuale di mantenere la posizione. Dobbiamo dare certezze ad aziende che vanno rispettate per la loro storia e per i loro investimenti che sono uno degli elementi di forza del settore turistico”.





Una posizione condivisa dal coordinatore azzurro Cappellacci, che conferma il sostegno del livello parlamentare sardo sulle posizioni che da sempre hanno caratterizzato Forza Italia: “Siamo pronti a continuare questa battaglia in difesa delle aziende e dei lavoratori che devono poter operare in un quadro in cui sia garantita la certezza del diritto per chi ha fatto investimenti ed è parte della tradizione della nostra offerta turistica”. Determinato anche l’assessore regionale agli Enti Locali, Qurico Sanna: “Applicherò la legge, con regole certe ed omogenee per tutti. E’ questo il mio dovere”.

Il futuro delle concessioni balneari tra interventi normativi e orientamenti giurisprudenziali ancora non consolidati è al centro dell’incontro con il SIB promosso dal deputato sardo Ugo Cappellacci, con la partecipazione del senatore Gasparri, dell’assessore regionale Sanna, del presidente nazionale del SIB Capacchione e del presidente sardo Bertolotti. Durante l’incontro sulla piattaforma Zoom si è affrontato l' esame delle disposizioni vigenti e, in particolare, della proroga prevista dalla legge 145 del 2018.