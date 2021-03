Condanna di Cisal FederEnergia per i vigilantes a guardia delle dighe

A tal proposito, con lettera datata 3 Marzo, il Sindacato CISAL FederEnergia ha chiesto, in una nota a firma di Franco Peana, alle istituzioni e agli enti coinvolti sull’argomento Dighe Idroelettriche e Grandi derivazioni idrauliche, di esprimersi sulle gestioni alquanto intraprendenti da parte dei concessionari delle Dighe di tutta Italia.





Per parte sindacale, è stato questo lo strumento per delineare l’ingombrante situazione delle dighe agli enti competenti e che hanno autorità sulla materia, argomentando con dovizia di dettaglio rispetto al profilo normativo vigente, raffigurando anche quanto accade nel mondo degli impianti idroelettrici di tutta Italia, nonché sull’elevata possibilità di ulteriore rischio verso le popolazioni a valle degli invasi, da ultimo procurato dai concessionari che per sole logiche di risparmio, si sono industriati cedendo totalmente la guardiania delle dighe, da sempre svolta da personale qualificato e interno, ultimamente affidata a vigilanti o aziende di servizi.





CISAL FederEnergia, condanna l’alienazione silente di posti di lavoro a tempo indeterminato e a contratto elettrico, per favorire nuovo precariato amministrato da contratti non meglio precisati. Ma non passa inosservato, che in tutta questa vicenda, viene scardinato il servizio di guardiania, che nelle varie normative viene giustappunto definito come “elemento fondamentale di garanzia” che si concretizza nella costante presenza, nella particolare conoscenza dell’impianto e nella garanzia di pronto intervento oltre che d’espletamento di tutte le attività preordinate e compiute dal Guardiano delle dighe.





Abbiamo potuto apprendere in questi mesi, che in Friuli Venezia Giulia è stata varata una legge apposita sulla gestione delle dighe, a cui tutte le regioni d’Italia dovrebbero riferirsi come esempio, poiché impone ai concessionari del grande Hydro di vigilare e presidiare le dighe con personale qualificato e professionalmente riconosciuto e non con altri profili. L’occupazione e la sicurezza non possono essere subordinate agli interessi dei concessionari.

Con una video call tenutasi il giorno 9 Marzo, si sono incontrati Franco Peana responsabile del Dipartimento Nazionale Energie Rinnovabili del Sindacato CISAL FederEnergia e i deputati del Movimento 5 stelle Paola Deiana e Luca Sut. L’incontro ha focalizzato sulla tematica delle Dighe, dei grandi invasi, ma ha anche evidenziato le problematiche relative all’occupazione, alla sicurezza per le popolazioni a valle degli invasi, che difficilmente potrà esser garantita, conseguentemente alla sostituzione dei Guardia Dighe con personale non qualificato.