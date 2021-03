Alghero: un laboratorio per lo zafferano, erbe selvatiche e l'orto domestico - Le domande entro il 26 di marzo

Il corso prevede anche una parte teorica, dedicata a fornire gli strumenti conoscitivi e lavorativi per: Scrivere il proprio curriculum vitae; Orientarsi per la ricerca di occasioni di lavoro, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici; Organizzarsi per lavorare in proprio o in cooperativa. Tutti i partecipanti saranno messi nella condizione di seguire interamente i corsi basilari per la sicurezza dei lavoratori e ottenere le relative certificazioni.





Per quanto riguarda l’uso di macchine complesse, sono previsti corsi teorico-pratici per il rilascio del “patentino” che abilita all’uso dei seguenti strumenti: decespugliatore, motosega, tagliasiepi, motocoltivatore o motozappa. Destinatari: disoccupati di età compresa tra 18 e i 35 anni. Requisiti richiesti: Disoccupazione, Età compresa tra 18 e 35 anni, Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media), Residenza in Sardegna Sarà garantita la partecipazione di donne pari almeno al 38% degli allievi previsti.





Presentazione delle domande : Le domande di iscrizione (utilizzando il modulo allegato) dovranno pervenire dal giorno 11 marzo 2021 ed entro e non oltre il giorno 26 marzo 2021, secondo le seguenti modalità:

· Tramite mail all’indirizzo info@ecotonicoop.it - Consegna a mano presso l’Azienda Agricola Cumpanzos - Comune di Olmedo, previo appuntamento telefonico al cell. 3386368308 o 3458971441 · Tramite posta all’indirizzo: Cooperativa sociale Ecotoni Onlus, Via Manzoni 29, 07041 Alghero (SS), tenendo presente che non farà fede il timbro postale. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando la cooperativa al numero 3458971441 o tramite email all’indirizzo info@ecotonicoop.it Selezioni: Alla scadenza della presentazione delle domande, qualora il numero dei richiedenti aventi i requisiti sia superiore al numero massimo previsto per il corso, si provvederà a selezione tramite colloquio motivazionale.

La Cooperativa Sociale Ecotoni di Alghero ha aperto le iscrizioni al corso gratuito " erbe di casa mia ", laboratorio di orientamento al lavoro. Il corso comprende 200 ore di attività teorico pratiche, e si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di base per poter operare nel campo della coltivazione tradizionale dello zafferano, della domesticazione delle erbe selvatiche e dell’orticoltura.