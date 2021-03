Proseguono i seminari sulla conoscenza sociale della scienza

Giovedì 11 marzo si terrà il webinar "Brevetti, vaccini, informazioni e dati - L'arte della manutenzione della conoscenza", seconda parte di un seminario su due date di cui la prima si è svolta il 25 febbraio. L'appuntamento è organizzato da AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali e dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche e sarà trasmesso sulla piattaforma GoToMeeting con inizio alle ore 15:00.





L'incontro si focalizza sulla percezione sociale della scienza e sula presentazione della letteratura brevettuale come fonte, evidenziando come da essa possano essere ricavate informazioni di valore. Il seminario prevede la partecipazione di Lidia Casciano (Studio Torta), mandataria italiana ed europea in brevetti, Valentina Gazzarri (Bugnion), legale esperta in diritti di Proprietà intellettuale, e Andrea Grignolio, docente dell'Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano e CNR-Ethics, autore del libro "Chi ha paura dei vaccini?".





Il webinar fa parte di un ciclo di appuntamenti online, in programma fino al 13 maggio, organizzati dallo Sportello P.I. per raccontare nel dettaglio come gli ultimi avvenimenti mondiali e le tecnologie digitali più avanzate stiano influenzando il mondo dei brevetti, marchi, design e diritto d'autore.





Il programma dell’evento e il calendario completo del ciclo sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it ) insieme al modulo per l'iscrizione online; gli iscritti riceveranno il link per collegarsi alla diretta il giorno dell'evento.