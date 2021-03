Radio Internazionale festeggia l'8 Marzo con Carla Baffi

La Festa della donna: una data che Radio Internazionale Costa Smeralda da anni dedica a speciali e approfondimenti con ospiti in studio, professionisti in grado di spiegare le complesse dinamiche che regolano il rapporto fra uomini e donne.

L’appuntamento di lunedì 8 marzo alle ore 10,00 verterà sulle tematiche femminili viste da un nuovo punto di vista. Abbiamo sempre parlato di donne, nate donne ,che si rapportano agli uomini attraverso il lavoro o la famiglia. Questa volta racconteremo la storia di chi vuole essere donna, di chi sente prepotente la femminilità, di chi sa di avere vissuto per anni una condizione non in linea con le proprie aspettative o con le sensazioni dettate dal cuore .

Carla Baffi, è una donna transgenders che sta affrontando un percorso complicato , con mille risvolti , ma che rappresenta la sua felicità e il suo desiderio più forte. Ci sono donne coraggiose, forti, docili, capaci di tenere testa alle difficoltà della vita, capaci di allevare i propri figli da sole e ci sono donne per le quali si aggiungono anche le difficoltà legate alla trasformazione del proprio corpo, adeguandolo alla mente, combattendo contro ignoranza e omofobia, contro una cultura lontana ma ancora dominante.

La storia umana di Carla Baffi è nota, meno nota è la sua storia privata, quella che per anni l’ha costretta a indossare pantaloni e a vivere una vita da uomo. Oggi Carla Baffi, vive il cambiamento con tutte le difficoltà del caso, ma anche con tutta la felicità che da qualche tempo le permette di presentarsi al mondo con l’orgoglio di chi sa di occupare il posto giusto. Racconteremo questo universo femminile: Carla Baffi sarà ospite de #LaMattina di Radio Internazionale Costa Smeralda alle ore 10,00; lo spazio di approfondimento sarà replicato alle ore 19,00. Sarà possibile seguire lo speciale #8Marzo oltre che dalle frequenze in FM anche dallo streaming www.radiointernazionalecostasmeralda.it