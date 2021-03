Dal Mater Olbia di Olbia apprezzamento per la riqualificazione della radioterapia

Il Mater Olbia Il Mater Olbia Hospital è il risultato della partnership fra Qatar Foundation Endowment (QFE) e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG) che hanno deciso di unire competenze ed esperienze per dare vita a un ospedale d'avanguardia e di eccellenza al servizio del Territorio della Gallura e per tutta la Sardegna. Avviata nel dicembre 2018 l’attività ambulatoriale, dal primo luglio 2019 ha preso avvio l’attività di ricovero.





Obiettivo primario di Mater Olbia è assicurare cure di qualità ai pazienti in un ambiente confortevole e garantire che si sentano a proprio agio durante la permanenza in ospedale: questo grazie all'esperienza di un personale altamente qualificato e all’interno di un sistema in grado di collegare centri di ricerca internazionale con la rete sanitaria della Regione Sardegna. L’ospedale dispone di 200 posti letto autorizzati e accreditati, 5 sale operatorie di ultima generazione e una vasta dotazione di macchinari diagnostici altamente tecnologici.

Il Mater Olbia Hospital esprime piena condivisione con le parole e le preoccupazioni espresse dal Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in merito alla necessità di garantire ai cittadini sardi le migliori cure radioterapiche disponibili. Intende inoltre confermare l’impegno profuso nei confronti del territorio garantendo alta professionalità e tecnologie avanzate, contando di avviare quanto prima l’attività clinica deI Centro di Radioterapia del Mater Olbia Hospital.