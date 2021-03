Castelsardo: la città metropolitana opportunità di crescita

Avrà il ruolo di consolidare sotto una nuova guida tutto il territorio dell'attuale Provincia di Sassari, conservando ai comuni le specificità amministrative locali, ma assumendo il ruolo di soggetto unico sia rispetto allo Stato che alla Regione e per tutte le funzioni più importanti dell’ area vasta, quali i trasporti, l'attività portuale e i relativi collegamenti, lo sviluppo economico, gli insediamenti commerciali e industriali, l'attività di promozione turistica, e ogni altra realtà operativa che possa essere riconosciuta per legge alla nuova istituzione metropolitana. Status essenziale, quello metropolitano ,- prosegue Speziga - è quello di dialogare con l'Unione europea e ottenere finanziamenti diretti. Studi recenti hanno dimostrato che le zone più infrastrutturate, a maggior innovazione e con un tasso culturale superiore, sono le metropolitane.





Per Castelsardo porta dell’Anglona, sarà una nuova era di attenzione al suo territorio e ai cittadini, avrà specifici vantaggi nella mobilità e nei trasporti, in un’ottica di interconnessione tra i vari comuni, il decentramento dei servizi, che saranno maggiormente fruibili dal cittadino. Vi saranno soluzioni più efficaci ai problemi più diffusi e radicati nel territorio, come quelle ambientali o di sviluppo urbanistico . Le Città Metropolitane - conclude il coordinatore di Fratelli d'Italia - sono individuate nella strategia europea come i motori dello sviluppo, cioè tutte le idee innovative, come la pianificazione strategica possono realizzarle le Città Metropolitane ed i suoi territori. "

Fratelli d’Italia Castelsardo esprime soddisfazione e plaude l’approvazione in Consiglio Regionale dell’articolo 3 della riforma degli Enti Locali che istituisce la Città Metropolitana del Nord Ovest. "Da cittadino di Castelsardo - sostiene Christian Speziga coordinatore locale di Fratelli d’Italia - è importante la nascita della città metropolitana a cui saranno attribuite, oltre alle funzioni fondamentali, maggiore autonomia e maggiori poteri. La Città Metropolitana del Nord Ovest, sarà l’anello di congiunzione determinante tra le aree urbane e costiere e quelle interne e rurali, sarà mezzo per contrastare lo spopolamento dei comuni interni dell’Anglona, Mejlogu, Goceano e Logudoro.