Nuoro: Al via il percorso informativo "Robotica per le imprese artigiane"

La Camera di Commercio di Nuoro, insieme all’Azienda speciale Aspen, al fablab Make in Nuoro e con il supporto tecnico di Ailun, organizza un ciclo di eventi di divulgazione e approfondimento sulla robotica, con un taglio specifico per le piccole e medie imprese e le filiere locali dall'agroalimentare e all'artigianato.





Il percorso informativo, inquadrato tra le attività del Digital Innovation Hub Sardegna, fornirà alle aziende gli strumenti necessari per orientarsi nei programmi di innovazione di processo e di prodotto, sfruttando le potenzialità della robotica e dell’automazione. Questo importante passaggio permetterà di ottimizzare l’organizzazione interna, sfidare nuovi mercati e nuovi clienti, sempre più alla ricerca di “pezzi unici” o di piccola scala.





“L'obiettivo del percorso che abbiamo costruito- dichiara Agostino Cicalò, Presidente della Camera di commercio di Nuoro- è quello di avvicinare le imprese artigianali sarde alle tecnologie abilitanti 4.0 e al Piano nazionale Impresa 4.0, una straordinaria opportunità per approfondire i vantaggi legati alla quarta rivoluzione industriale. Diamo seguito al percorso iniziato nel 2015 con l’apertura del fablab Make in Nuoro e proseguito poi con l’apertura dello sportello PID nel 2018: offriamo alle imprese gli strumenti e il supporto per l'applicazione delle nuove tecnologie nei processi di trasformazione e l’aggiornamento del sistema produttivo, sfruttando le politiche di incentivo e sostegno all’innovazione previste dai programmi di finanziamento europei, nazionali e regionali”.





Maurizio de Pascale, Presidente del Digital Innovation Hub Sardegna: “Stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo e rafforzare la conoscenza delle opportunità offerte dalla digitalizzazione rientrano tra gli impegni primari del DIH, e rappresentano la “porta di accesso” delle imprese al mondo di Industria 4.0. In questi anni il DIH Sardegna è impegnato nella costruzione di una rete infrastrutturale dell’innovazione in grado di riqualificare e razionalizzare le esperienze sul territorio e creare un ponte tra imprese e ricerca, tra il mercato e il mondo dell’innovazione; il percorso “Robotica delle imprese artigiane” si inserisce a pieno titolo tra queste azioni e offre un’opportunità importante per il tessuto economico nuorese”.





A chi è rivolto “Robotica per le imprese artigiane” è rivolto a dipendenti delle imprese iscritte alle Camere di Commercio della Sardegna di qualunque settore produttivo, agli studenti e professionisti. Potranno inoltre partecipare progettisti e installatori regionali, che dovranno farsi trovare pronti a supportare le aziende nelle fasi di allestimento e gestione dei nuovi sistemi produttivi.





“Siamo davanti ad una grande opportunità per le nostre imprese, - dichiara il Presidente Aspen Roberto Cadeddu- il confronto con i grandi players della robotica giova all’intero sistema produttivo locale che dovrà, e sottolineo dovrà, confrontarsi con l’avanzare della tecnologia. Finalmente non sarà necessario per i nostri imprenditori varcare il mare per poter vedere e toccare con mano le potenzialità dei robot collaborativi; potranno farlo direttamente qui da noi a Nuoro” Robot e cobot





La robotica rappresenta una delle innovazioni più interessanti dello scenario 4.0, con tassi di crescita meritevoli di approfondimenti. Inizialmente l’impiego dei robot e dei cobot avveniva quasi esclusivamente all’interno delle catene di montaggio industriali oggi invece è sempre più diffuso nelle piccole aziende, anche a carattere artigianale: dalla metalmeccanica leggera all’agroalimentare, dalla lavorazione del legno a quella del lapideo, la semplicità di programmazione rende questi macchinari funzionali e competitivi tanto nelle produzioni uniche quanto nelle lavorazioni seriali.





Per l’utilizzo di queste macchine innovative sono necessarie competenze di modellazione e grafica 3D, programmazione dei movimenti per le lavorazioni, abilità nell’installazione e nella manutenzione. Il percorso informativo Gli incontri si svolgeranno interamente on line: aziende ed esperti internazionali illustreranno casi aziendali, applicazioni, approfondimenti sulla modellazione 3D e programmazione CNC1 . Interverranno gli esperti di Universal Robot Italia, Esa-Automation, D-Shape, Alo Design, Medarch, oltre ad affermati professionisti e docenti di design.





Per tutto il mese di marzo, inoltre, con il supporto dei tecnici AILUN, presso il Fab Lab Make in Nuoro sarà possibile testare Robot e Cobot2 per processi di manipolazione dei materiali, assemblaggio e pick and place. Gli interessati potranno prenotare la visita scrivendo alla mail info@makeinnuoro.it. Sarà cura dei tecnici programmare le giornate nel rispetto della normativa Anti Covid. I webinar saranno visibili sui Canali Social e YouTube di Make in Nuoro. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito dedicato.