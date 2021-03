“Il ruolo della Donna in una società che cambia”

Sarà il tema della conferenza online organizzata dalla Chiesa di Scientology della Sardegna e dal Gruppo Interazione, per il prossimo 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Non una commemorazione di antichi avvenimenti ma un riconoscimento ai molteplici ruoli che la donna di oggi ricopre nella società.





Ne parleranno da diversi punti di vista e in relazione alla personale esperienza della vita quotidiana, Suor Assunta Carboni Fdc, Docente Emerita di Storia della Chiesa, Ist. Sup. di Scienze Religiose, Cagliari; Elizabeth Rijo, presidente dell’Associazione la “Rosa Roja”; Signora Angela Marras, Volontaria della Caritas dell’Archidiocesi di Cagliari; On. Sara Canu, Consigliera Regionale; Avv. Cinzia Curreli, Avvocato del Foro di Nuoro.





Donne provenienti da esperienze di vita molto diverse tra loro che illustreranno come l’essere donne le porti ad osservare il mondo che le circonda da punti di vista e sensibilità e, di conseguenza a soluzioni diverse che probabilmente gli uomini non avrebbero fatto emergere. Link per accedere alla conferenza: https://us02web.zoom.us/j/85747924737?pwd=Nzh5NXNpTkNjcUVqaVhqaUw4WEpTQT09