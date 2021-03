Oggi alle 16 il webinar "Brexit e Proprietà Intellettual"

L'appuntamento affronterà il tema su Come gestire i diritti di proprietà intellettuale nel (e dal) Regno Unito a seguito della Brexit", ed è organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. I relatori sono gli avvocati Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione





Il webinar mira a offrire le nozioni principali per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale nel (e dal) Regno Unito, che dal primo gennaio di quest'anno è a tutti gli effetti un "paese terzo". Si parlerà di marchi, design e brevetti, ma anche di diritto d'autore e denominazioni di origine protetta. Ciascun diritto di proprietà intellettuale ha infatti un proprio statuto di adattamento alla normativa vigente nel Regno Unito e scopo dell'incontro è quello di presentare e analizzare tutte le specificità connesse a ciascun istituto.





L'evento fa parte di un ciclo di appuntamenti online in programma fino al 13 maggio che spaziano dai vaccini alla Brexit, per raccontare nel dettaglio come gli ultimi avvenimenti mondiali e le tecnologie digitali più avanzate stiano influenzando il mondo dei brevetti, marchi, design e diritto d'autore. Il prossimo appuntamento, "Brevetti, vaccini, informazioni e dati - L'arte della manutenzione della conoscenza", è in programma giovedì 11 marzo alle ore 15:00.





Il programma del seminario e il calendario completo del ciclo sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) insieme al modulo per l'iscrizione online; gli iscritti riceveranno il link per collegarsi alla diretta su piattaforma Zoom il giorno dell'evento.





Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Proprietà Intellettuale (email: ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1)