Florinas: si inaugura la "stanza degli abbracci"

Domani alle 10 gli ospiti di Villa Giunchi, la casa di riposo di Florinas, potranno finalmente avere un contatto fisico con i familiari in visita. Il Consorzio Parsifal, gestore della comunità integrata comunale “Senior People Care Villa Giunchi” insieme alla cooperativa consorziata “Altri colori” ha consentito la realizzazione della prima stanza degli abbracci dell’isola: si tratta una struttura gonfiabile con un divisore morbido e trasparente, realizzato con un particolare plexiglas, all’interno delle sagome per inserire le braccia, così da consentire il contatto fisico diretto. La cerimonia di inaugurazione, alla quale parteciperà anche il sindaco di Florinas, Enrico Lobino e la giunta comunale si terrà all’esterno della struttura per anziani in via Don Michele Piras.