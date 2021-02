Tutto con un code: l'Aou di Cagliari inaugura un sistema di comunicazione con l'utenza

Il nuovo modello è stato presentato questa mattina a Cagliari durante l'inaugurazione della nuova sede fisica dell’Urp al Policlinico, a cui hanno partecipato anche l’assessore della Sanità Mario Nieddu, la rettrice dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo e il nuovo rettore eletto Francesco Mola. Centrale e visibile a tutti, la struttura è calda e accogliente, realizzata proprio per consentire ai cittadini di avere un'interazione positiva con le operatrici. Tutte le comunicazioni, con qualunque mezzo arrivino, entrano in tempo reale all'interno di un sistema che consente facilità e velocità di risposta.



E chi non è mai entrato in contatto con l'Aou potrà comunicare con l'Azienda con estrema facilità: basterà inquadrare un qr code e in pochi istanti il cittadino sarà “trasportato” nella piattaforma che preferisce. Un progetto che è stato reso possibile grazie alla partnership che l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha attivato con due aziende leader nel settore come Hootsuite e Alpenite. «Si tratta di un progetto molto importante – ha spiegato Giorgio Sorrentino, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari – e ci permette di accogliere i pazienti e i loro familiari nel migliore dei modi.





Li ascoltiamo e li accompagniamo, aiutandoli a risolvere i problemi». Anche perché, aggiunge Fabrizio Meloni responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, «grazie a questo nuovo sistema è l'Ufficio relazioni con il pubblico che va incontro ai cittadini. La tecnologia oggi ci permette di comunicare efficacemente in tempo reale, creando un rapporto di fiducia forte e solido con i cittadini».

Un Ufficio relazioni con il pubblico innovativo che consentirà ai cittadini di entrare in contatto in tempo reale e senza barriere con l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e con i suoi due ospedali, il Policlinico Duilio Casula e il San Giovanni di Dio. Una comunicazione a 360 gradi: con il nuovo sistema i pazienti possono dialogare con l’Aou di Cagliari con tutti i mezzi a disposizione: facebook, instagram, twitter, il sito ma anche whatsapp, oltre ovviamente le mail, la pec, il telefono.