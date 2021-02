Controlli post vaccino: FSI-USAE chiede una verifica

“E’ fondamentale avviare immediatamente un’indagine siero-epidemiologica Sars-CoV-2 attraverso le strutture di microbiologia, immunologia e virologia delle Aziende Sanitarie, per il monitoraggio post-vaccinazione al fine di verificare l’ efficacia del vaccino contro il Covid-19 somministrato a tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, agli operatori delle ditte esternalizzate, ai volontari e ai dipendenti delle agenzie interinali” spiega la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

“L'obiettivo – prosegue la Campus che in proposito ha inviato una lettera urgente al presidente della Regione, Solinas, all’assessore regionale alla Sanità, Nieddu, e ai vertici della sanità regionale - deve essere valutare e rilevare il titolo degli anticorpi anti-Sars-CoV-2, la circolazione del virus nelle strutture sanitarie Covid e non Covid, l’efficacia di tutte le misure di prevenzione messe in campo e permettere di capire se il risultato atteso è stato raggiunto o meno, ovvero se il vaccino sollecita la produzione di anticorpi e se offre una copertura efficace”.

“Come ampiamente ribadito – sottolinea la Campus - oggi più che mai il personale del servizio sanitario regionale, impegnato su mille fronti per garantire cure, assistenza e sicurezza dei pazienti, ha bisogno di operare con assoluta tranquillità e supporto. Attualmente in alcune azienda il controllo degli anticorpi anti Sars-CoV2 post vaccinazione, è lasciato all’iniziativa dei coordinatori, paradossalmente parrebbe che siano stati controllati gli operatori della chirurgia ma non tutti quelli operanti nei reparti Covid, finora chiamati a campione, per cui il monitoraggio va completato in tempi brevissimi”.