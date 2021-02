Sassari: il Comune mette mano alle strade - Si comincia da piazzale Segni

In queste strade si procederà con la fresatura e la bitumatura. Sempre da domani inizieranno le attività di tracciamento della segnaletica orizzontale invia Turati e nelle zone limitrofe, che proseguiranno in via Padre Zirano. Le fresature e bitumature continueranno in via Pirandello, per mezza carreggiata, nel tratto compreso tra la rotatoria di corso Pascoli e quella di via Berlinguer, anch’essa interessata dai lavori; su via Pirandello le operazioni avranno una durata di circa tre o quattro giorni e si svolgeranno a traffico aperto. In particolare, durante l'intervento sulla rotatoria di via Berlinguer si cercherà di mantenere aperta la circolazione.



Tuttavia saranno possibili deviazioni del traffico di breve durata. Durante l'intervento sul tratto compreso tra la rotatoria di corso Pascoli e la rotatoria di via Berlinguer, sarà consentito il traffico in entrambe le direzioni ma con il senso unico alternato. Il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle indicazioni fornite dagli operatori per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti e del personale dell'impresa.





In via Monsignor Marongiu si partirà nelle prossime settimane con le attività previste nel primo tratto della via, sul lato destro, sulle griglie di raccolta delle acque meteoriche, e una piccola parte di marciapiede sul lato sinistro. Si proseguirà con la fresatura e bitumatura dell'intera via tra viale san Francesco e via Carso. Durante le fresature e bituamature su via Marongiu sarà consentito il solo traffico locale e ai mezzi di soccorso.

Proseguono domani, 23 febbraio, i lavori di fresatura, bitumatura e tracciamento della segnaletica orizzontale su diverse strade cittadini. I cantieri, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari, continueranno anche nelle prossime settimane, salvo imprevisti legati al maltempo. Si parte con il cantiere in piazzale Segni (sul lato verso lo Stadio) e si prosegue in via Mastino (dalla zona del parcheggio fino all’ingresso della scuola), parte di via Prunizzedda e via Roth, tra via Guarino e via Sironi.