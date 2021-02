Volpe 132 a Radio Internazionale Costa Smeralda

Racconteranno la vicenda Samatha Giusti, giornalista che da anni segue la complicata vicenda del Volpe 132, Peppino Sedda, fratello di Fabrizio, Raffaele Manco regista del docufilm Il Grano e la Volpe e Pier Giorgio Pinna giornalista che insieme a Piero Mannironi raccontò la vicenda anche giudiziaria.



L’occasione sarà utile per ricordare Piero Mannironi, recentemente scomparso, che lo scorso anno, ospite in studio, raccontò l’intera vicenda con la precisione che contraddistingueva la sua professionalità. Mannironi sulle pagine della Nuova Sardegna per anni ha cercato di fare luce sulla tragica vicenda conducendo in prima persona investigazioni giornalistiche che hanno posto alle autorità di riferimento pesanti interrogativi mai chiariti.

Il prossimo 2 marzo alle 10,00 , nell'emittente gallurese, in occasione dell’anniversario della sparizione del Volpe 132 al largo di Capo Ferrato, con il prezioso carico di vite umane, sparirono nel nulla i due giovani finanzieri Fabrizio Sedda e Gianfranco Deriu , si terrà una trasmissione interamente dedicata alla a una tragedia sulla quale persistono a tutt'oggi dubbi, omertà e silenzi rumorosi.