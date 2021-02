“La Sardegna ha numeri da zona bianca: non può diventare arancione per i dati delle altre Regioni”





Occorre cambiare prospettiva e approccio al problema: la priorità è accelerare la vaccinazione e lavorare con l’idea di favorire le riaperture in sicurezza. E’ ora di porre fine anche alla politica degli annunci, delle decisioni improvvise, improvvisate e contraddittorie, delle chiusure viste come unica e non come estrema soluzione. Prima di decidere – ha concluso Cappellacci-, si dia uno sguardo ai dati e alla cartina geografica e si pensi alla strategia per liberare al più presto la nostra isola dall’incubo della pandemia”.

Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, interviene contro l’idea di istituire una zona arancione in tutto il territorio nazionale. “Siamo contrari a proposte basate sulle sensazioni e sul sensazionalismo, che rischiano di mettere in ginocchio l’economia nazionale: così ne ammazza più il ‘lockdown’ del virus.