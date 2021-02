Variante inglese del Covid: 7 casi in Sardegna - Un contagio ad Alghero

Sembrano accertati i primi casi anche in Sardegna della variante inglese del covid-19. I casi sarebbero sette, cinque nel comune di Bono, uno ad Alghero e uno a Nuoro. Si tratta di una novità che stride profondamente con un’altra più confortante: in Sardegna nell'ultimo rilevamento sono stati rilevati “solo” 44 casi, dato decisamente confortante che fa sperare per un possibile riconoscimento dell'Isola quale zona bianca. L'individuazione della variante inglese ha naturalmente fatto scattare tutte le procedure di accertamento, contatti e quarantene. (p.t.)