Sassari: una mozione per rendere più gradevoli e funzionali i mercatini

È una tradizione consolidata, ormai, quella di ospitare stand e gazebo in alcuni degli spazi più caratteristici e più trafficati nei periodi di festa o in occasioni particolari. Quest’anno purtroppo le opportunità si sono ridotte drasticamente a causa dell’emergenza sanitaria ma è giusto pensare da subito a come dare maggiore slancio a queste iniziative per il futuro. E allora siamo partiti da un’esperienza positiva e da una prima sperimentazione avvenuta col mercatino di Natale 2019: stand e gazebo di dimensioni omogenee e con uguale colorazione, divisi per settori merceologici.





Con questa mozione – prosegue Luisi che ricorda che la mozione è presentata insieme al consigliere Giancarlo Profili – vogliamo che quell’idea venga ripresa e sviluppata ulteriormente, prevedendo anche spazi per la socializzazione e percorsi di accesso ordinati ai mercatini, tutto questo rispettando ovviamente il decoro degli spazi utilizzati. Pensiamo che possa essere un modo per dare un maggior slancio a queste iniziative, cercando anche di venire incontro alle esigenze sia degli operatori dei mercati che degli stessi cittadini. L’approvazione del documento in Consiglio Comunale apre ora le porte per individuare una soluzione progettuale che vada proprio in questa direzione.”

Mercati civici organizzati a Sassari in modo più funzionale, razionale ed omogeneo, per valorizzare ancora di più gli allestimenti e renderli più gradevoli ed attrattivi. Lo prevede una mozione presentata come primo firmatario dal consigliere comunale di Cambiamo Christian Luisi ed approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Sassari. “L’obiettivo della mozione – afferma Christian Luisi - è ricercare soluzioni progettuali che consentano una migliore fruibilità dei mercatini allestiti nelle piazze cittadine in occasione di festività ed eventi folkloristici e religiosi.