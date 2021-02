Policlinico Duilio Casula di Cagliari: su cercano le varianti al virus - Stessa procedura a Sassari

Per esaminare questi tamponi sarà utilizzato un nuovo kit molecolare capace di individuare le tre varianti più comuni: Sudafricana, brasiliana e inglese. Nell’eventualità che i tamponi risultino positivi a una di queste varianti, il laboratorio procederà al sequenziamento. «Si tratta di una ricerca molto importante – spiega il direttore del Laboratorio del Policlinico, Ferdinando Coghe – facciamo un altro passo importante nella lotta al Coronavirus grazie alla grande collaborazione tra i laboratori di Cagliari e Sassari, la Regione e la rete nazionale».

Il Laboratorio centralizzato del Policlinico Duilio Casula è impegnato con i flash test per la ricerca delle varianti del Coronavirus. Il grande laboratorio dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari è stato scelto come centro di riferimento, assieme al laboratorio dell'Aou di Sassari. Come prevede il protocollo del ministero della Salute, verranno sottoposti a un test di screening i tamponi effettuati e risultati positivi in Sardegna il 16 febbraio.