Alghero: loculi al quinto piano nel cimitero - Ora ci sono le scale

Sono cinque la nuove scale a norma di legge messe a disposizione dall’Assessorato alle Manutenzioni, tre delle quali capaci di raggiungere in sicurezza i loculi posti al quinto livello della zona nuova del camposanto. La situazione si è venuta a determinare nel corso di questi anni a causa della realizzazione, circa vent’anni fa, di fabbricati che si sviluppano in altezza, con le conseguenze che toccano direttamente gli anziani, costretti a “scalare” la parete con l’insorgere di problemi di sicurezza.

L’Amministrazione interviene per il problema delle altezze “irraggiungibili” dei loculi posti al 5° livello, problema che in assenza di adeguate dotazioni ha determinato dalla impossibilità per gli anziani visitatori di raggiungere in sicurezza la “vetta”.