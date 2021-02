Italo protegge il personale con 2 polizze assicurative: gratuite

Il welfare di Italo, itales, continua ad arricchire l’offerta dedicata a tutti i dipendenti e ai loro familiari. Italo, che da sempre pone i dipendenti al centro dei suoi progetti, continua ad investire sulla sicurezza e salute dei suoi collaboratori, specialmente in un periodo complicato come quello attuale segnato dalla pandemia.





La società infatti, a tutela del benessere del suo personale, fornisce più strumenti possibili per fronteggiare questa situazione e conciliare al meglio la sfera lavorativa con quella privata, consentendo di fronteggiare agevolmente anche le condizioni di emergenza e difficoltà: ne sono una riprova iniziative quali la teleconsultazione medica attiva tutti i giorni 24 ore su 24, il servizio di supporto psicologico o l’assicurazione covid.





Da oggi due nuove opportunità: grazie alla collaborazione con Willis Towers Watson (società leader a livello globale nella consulenza, nel brokeraggio e nell’offerta di soluzioni alle imprese e alle istituzioni), Italo ha attivato due polizze assicurative in favore dei suoi collaboratori. Queste polizze, completamente gratuite per i dipendenti Italo, mirano a tutelare il futuro della persona e concedono la possibilità di estendere tale copertura anche ai propri cari.





La prima è la LONG TERM CARE, ideata per garantire una rendita vitalizia mensile oltre che un’indennità “una tantum” nel caso di perdita di autosufficienza. La polizza può essere estesa anche alla famiglia del dipendente (che se interessato potrà attivarla per i propri cari a condizioni vantaggiose) e copre anche la non autosufficienza derivante da patologie pregresse. La seconda polizza riguarda il BONUS VITA, che garantisce un sostegno economico agli eredi del dipendente in caso di prematura scomparsa. Questo bonus potrà essere ampliato tramite un contributo versato dal collaboratore.





Strumenti volti a tutelare il futuro che arricchiscono il pacchetto di welfare Italo, focalizzato sulle necessità dei dipendenti, spaziando dal tempo libero alla mobilità, dalla formazione all’assistenza medica. Una nuova iniziativa di Italo che, in attesa di ripartire con i suoi collegamenti lungo tutta Italia con nuovi progetti innovativi e sicuri dedicati ai viaggiatori, concentra i suoi sforzi sulla sicurezza e il benessere delle sue persone.