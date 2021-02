Alghero: al via le candidature per Capitano dei barracelli -Entro il 20 febbraio le domande

Avviata la procedura che dovrà portare alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare, di imminente scadenza. In questi giorni è stato pubblicato sull’ albo pretorio del Comune di Alghero l’avviso pubblico rivolto ai componenti della compagnia barracellare e a chi ne avesse i requisiti per proporre la propria candidatura a rivestire il ruolo di Capitano della compagnia barracellare.





I requisiti sono quelli previsti dagli articoli 10 e 13 del “Regolamento sull’organizzazione e funzionamento della compagnia Barracellare”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36/2010, che possono concorrere alla nomina di Capitano per il successivo triennio. Tra i candidati dovrà quindi scaturire, su indicazione dell’ Assemblea dei Componenti della Compagnia, una terna di nomi da Sottoporre al Consiglio Comunale a cui spetterà l’ ultima parola tramite voto a scrutinio segreto.







I candidati dovranno possedere, oltre ai requisiti di carattere generale previsti all’art. 10 del citato regolamento anche i seguenti requisiti specifici:

a) diploma di scuola media superiore;

b) aver compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 65° anno di età;

c) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni;

d) possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare;

e) essere documentato sulla legislazione in materia di barracellato, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

Si potrà prescindere dal requisito di cui ai punto a), b) solo con riferimento al superamento del 65° anno di età, c) ed e) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale nei corpi della forestale, o Polizia di Stato o delle Forze Armate o abbia svolto la funzione di Capitano di Compagnia Barracellare.

La candidatura, corredata dagli eventuali titoli e attestazioni, dovrà essere fatta entro e non oltre il 20.02.2021.