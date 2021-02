Un anno dopo l'arrivo del Covid: conferenza a Codogno degli anestesisti

Il 21 febbraio 2020, un venerdì, viene diagnosticato a Codogno il primo caso italiano di SARS.CoV2. Nessuno poteva prevedere che quella diagnosi effettuata da un'anestesista nell'ospedale della bassa lodigiana avrebbe segnato l'inizio di una pandemia che ha cambiato la storia del nostro Paese. All'inizio di questa storia ci stanno gli anestesisti.

Un anno dopo la SOCIETA' ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA-SIAARTI propone una Conferenza per riassumere, nel luogo simbolo della lotta italiana al COVID.19, quanto fatto fino ad oggi e quanto la professione ha in programma di fare per non abbassare mai la guardia nei confronti della quotidianità e delle emergenze, sempre rispondendo con competenza e generosità ai bisogni di salute degli italiani. La conferenza si terrà il 17 febbraio dalle 11,30 nella sala del consiglio dell'ospedale civico in via Marconi a Cologno.



Interverranno Flavia Petrini, Presidente SIAARTI, Antonio Pesenti, Prof. Direttore Scuola specializzazione Anestesia, Uni.Mi, Giacomo Grasselli, Prof. Anestesiologia, Uni.Mi - Coordinatore Rete TI, Regione Lombardia, Giuseppe Foti, Coordinatore regionale SIAARTI-Lombardia, Alessandro Vergallo, Presidente AAROI-EMAC, Gianluca Russo, Dirigente Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore Ospedale Maggiore, Lodi/Codogno e Annalisa Malara, Anestesista Ospedale Maggiore, Lodi/Codogno