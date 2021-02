Campagna di prevenzione Covid: distribuiti oltre 10 mila libretti

Da circa due mesi i Volontari della Chiesa di Scientology di Cagliari hanno ripreso l'iniziativa di diffusione e promozione delle azioni individuali di contenimento al contagio attraverso la distribuzione dei libretti della campagna sulla prevenzione denominata “Stai Bene”.





Il fatto che il contagio a distanza di un anno dal primo caso, non sia stato completamente fermato e incuta ancora molta preoccupazione nelle autorità sanitarie e in tantissime persone in tutto il mondo, ha consigliato la Chiesa di Scientology Internazionale di ripetere l’iniziativa già intrapresa immediatamente dopo il primo lockdown, quando oltre milioni di libretti sono stati distribuiti contemporaneamente e gratuitamente in tutte le principali città del pianeta. Anche i volontari della Sardegna hanno fatto la loro parte distribuendo circa 10.000 libretti a Cagliari e Olbia coinvolgendo oltre 300 attività commerciali.





Gli opuscoli sono stati ideati, tradotti in 17 lingue e realizzati dalla Chiesa di Scientology Internazionale con lo scopo di contribuire alla diffusione di una maggiore cultura sulla prevenzione dal contagio, dando così seguito all'incitamento del fondatore L.Ron Hubbard: "Un oncia di prevenzione vale più di una tonnellata di cure".





Gli opuscoli che verranno distribuiti saranno di tre tipi: “Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute”, che fornisce in modo semplice e comprensibile le linee guida per igienizzare le zone chiave dei locali in cui viviamo e lavoriamo, ponendo l’accento sul corretto modo di farlo e su quali strumenti usare. Sono anche descritte le giuste pratiche da attuare quando si esce di casa.





Il secondo dal titolo "Come Proteggere Sé Stessi e gli Altri con Mascherina e Guanti", tratta più in dettaglio il corretto uso dei dispositivi, spesso indossati scorrettamente. Il terzo, intitolato “Come prevenire la diffusione di malattie con l’isolamento” spiega chiaramente cosa sono e come si comportano i virus e i batteri, dispensando consigli utili per evitare i contagi e, qualora dovessimo ammalarci, come proteggere gli altri. Tali opuscoli hanno lo scopo di ricordare a tutti noi i giusti comportamenti per mantenerci in buona salute rispettando le più semplici norme di igiene e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.





Tutti i materiali si possono scaricare gratuitamente dal sito: www.scientology.it/staibene