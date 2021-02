Attualità Dal SNPA auguri e disponibilità di dialogo al ministro Cingolani

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente si congratula con il neo ministro della Transizione Ecologica Prof. Roberto Cingolani ed è a disposizione per un’attiva ed efficace collaborazione sui temi dell’ambiente e della transizione ecologica che questo nuovo Governo vuole potenziare con la propria azione istituzionale. Il presidente Stefano Laporta in rappresentanza degli organi del Sistema è disponibile ad avviare un proficuo e duraturo dialogo insieme al nuovo Ministro, al quale augura che il lavoro che si appresta ad intraprendere porti ai risultati che tutto il Paese si attende.