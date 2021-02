Dalla Sardegna un "Grazie" alla Azzolina

Allo stesso tempo, desidera esprimere i migliori auguri al Prof. Patrizio Bianchi, per la missione che ha deciso di assumersi con grande coraggio e abnegazione. Al neo Ministro dell’Istruzione, confermiamo il nostro sostegno costruttivo, la nostra più completa disponibilità al dialogo e – se richiesta - ad una propositiva collaborazione per una “Scuola sicura di tutti e per tutti”. Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Circolo e d'Istituto della Regione Sardegna.

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio di Circolo e di Istituto della Regione Sardegna ha diffuso una nota nella quale: "Desidera esprimere il più vivo ringraziamento all’On. Prof.ssa Lucia Azzolina per il lavoro svolto come Ministro dell’Istruzione, tra mille difficoltà, in uno dei periodi più difficili della storia repubblicana.