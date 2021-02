Diocesi di Sassari: lunedì le premiazioni del concorso "Io resto a casa...e faccio bene"

Sassari ( www. arcidiocesisassari.it ) . I vincitori sono invitati a prendere parte alla cerimonia di premiazione lunedì 15 febbraio alle ore 18.30, presso l’Auditorium “San Giovanni Paolo II” (Largo Seminario 1/a – Sassari). A causa delle norme igienico-sanitarie e al fine di garantire il distanziamento sociale, per ciascun vincitore (gruppi e famiglie comprese) potranno partecipare un numero massimo di 6 persone. Con la consegna di un attestato di partecipazione, l’Arcidiocesi di Sassari e la Fondazione Accademia ringrazieranno quanti hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa. L’elenco dei 12 premiati è consultabile sul sito della diocesi di. I vincitori sono invitati a prendere parte alla cerimonia di premiazione lunedì 15 febbraio alle ore 18.30, presso l’Auditorium “San Giovanni Paolo II” (Largo Seminario 1/a – Sassari). A causa delle norme igienico-sanitarie e al fine di garantire il distanziamento sociale, per ciascun vincitore (gruppi e famiglie comprese) potranno partecipare un numero massimo di 6 persone. Con la consegna di un attestato di partecipazione, l’Arcidiocesi di Sassari e la Fondazione Accademia ringrazieranno quanti hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa.

La risposta dei partecipanti ha prodotto 28 elaborati, realizzati con diverse forme di narrazione creativa, che sono l’espressione di spaccati di vita e momenti concreti di condivisione, nati in un periodo storico particolarmente complesso. Ultimamente, venerdì 22 gennaio, presso la sede della Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni” (Largo Porta Nuova, 21 – Sassari), si è riunita la commissione di valutazione composta dalla dott.ssa Annamaria Piredda, dalla dott.ssa Marinella Sacchetti, da Sabrina Sanna e da mons. Salvare Fois. Presa visione di tutti gli elaborati, valutati secondo criteri di innovazione e creatività, di attinenza al bando di concorso e del grado di coinvolgimento dei partecipanti, la commissione ha decretato i vincitori per ciascuna fascia d’età e per ciascuna categoria di concorso.