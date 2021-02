Uffici Postali del Nuorese: funzionano i dispositivi di sicurezza

Dalle immagini emerge che i malviventi hanno tentato di far esplodere l’ATM con una bombola del gas ed esploso colpi di fucile contro l'ATM stesso per poi darsi alla fuga. Il tentativo di furto non è stato portato a termine. L’intervento dei Carabinieri e il controllo tramite videoronda hanno consentito di mantenere la zona sotto controllo e in sicurezza. Risulta quindi fondamentale per ogni politica di contrasto alla criminalità una continua innovazione tecnologica e la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine al fine di prevenire gli eventi e, nel caso, di contribuire all’individuazione dei responsabili.





Questo tipo di approccio aziendale al tema della sicurezza ha consentito nel 2020 di ridurre del 30% gli eventi criminosi di furti e rapine su tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 33% i tentativi di rapina ai danni degli uffici postali della provincia di Nuoro. Su 95 Uffici Postali presenti a Nuoro e provincia, ad esempio, 92 sono dotati di caveau blindato con speciali casseforti con apertura temporizzata e sono attivi 206 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti esclusivamente alla conclusione di un’operazione.





L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi degli ultimi anni. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali di Nuoro e provincia, la presenza di una viglilanza armata durante tutto l’orario di apertura al pubblico: nel corso del 2020, ad esempio, sono state oltre 1050 le ore in cui è stata garantita la presenza di una guardia giurata, oltre a circa 150 ronde ispettive. L’Azienda pone grande attenzione anche alla sicurezza degli 44 ATM (Postamat) presenti nel territorio.





Tutti i dispositivi di nuova generazione sono infatti dotati di macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico e di sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Inoltre, in tutta la città di Nuoro e provincia, sono presenti oltre 70 impianti a circuito chiuso (TVCC) composti da oltre 125 telecamere di videosorveglianza che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videosorveglianza intelligente, di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

L’utilizzo dei sistemi di sicurezza ha consentito di sventare il tentativo di attacco ai danni dell’ATM dell’Ufficio Postale di Orgosolo, avvenuto nella notte tra il 5 ed il 6 febbraio scorso. La segnalazione di allarme sismico giunta intorno alle 00:10 alla Sala di Controllo H24 di Poste Italiane, ha consentito di attivare il controllo da remoto e di allertare le Forze dell’Ordine.