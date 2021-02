Sabato elezioni alla Yacht Club Alghero - Si rinnova il direttivo

Negli anni è cresciuto e arricchendosi di trofei e soci. Attualmente se ne contano 144, mentre 104 sono i posti barca. Una florida scuola vela, al momento ferma causa pandemia ma che si prepara per ripartire in estate. Un vanto è sicuramente rappresentato dagli atleti della squadra agonistica, ben 18, sia Optimist che Laser, con a capo il tecnico/allenatore Marco Badessi, saldamente al suo posto e fresco di riconferma.





Dunque una realtà solida quella dello Yacht Club Alghero che nonostante il Covid – 19 non si è mai fermata e che guarda al futuro per potersi sempre far trovare pronta alle nuove sfide. Tornando all’importante appuntamento di questo sabato, 13 Febbraio, l’orario delle votazioni è fissato dalle 9.00 alle 19.00 per comporre il nuovo direttivo. Un ringraziamento al Consiglio uscente che ha visto come Presidente Aldo Macciotta, i consiglieri Pier Paolo Carta, Giancarlo Piras Emanuele Scuccia Roberto Trova, Daniele Alicicco e Vittorio Trova.

In un momento difficile come quello della pandemia da Covid- 19 che ci ha colpito a livello mondiale, si guarda comunque avanti in attesa che si possa riprendere al 100% l’attività. Lo Yacht Club Alghero è il più antico degli Yacht Club d’Italia, le sue origini si fissano alla data del 20 luglio 1946.