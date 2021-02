Via libera della commissione al bilancio regionale

Sotto la presidenza dell’on. De Giorgi, il parlamentino ha audito l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu accompagnato dal direttore dell’assessorato Marcello Tidore e dal direttore di Ares Massimo Temussi. Nieddu e Fasolino hanno illustrato tutti i punti della manovra e risposto alle domande dei commissari in particolare sulla sperimentazione dei dispositivi free style per i diabetici sardi e sulle misure di sostegno a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi a seguito della crisi economica provocata dalla pandemia. Relatori in Aula dei provvedimenti saranno l’on. De Giorgi per la maggioranza e l’on. Cesare Moriconi per l’opposizione

La commissione Bilancio ha approvato in tarda mattinata il Dpef, la Legge di stabilità e la legge di bilancio 2021 – 2023. Ora spetta alla conferenza dei capigruppo fissare la data dell’ingresso in Aula dei testi di legge, anche se le forze di maggioranza con il favore dell’opposizione sono orientate a dare la massima velocità ai lavori e già martedì prossimo il Consiglio potrebbe essere convocato per questo. L’obiettivo è svincolare il bilancio dall'esercizio provvisorio e andare incontro alle richieste dei Comuni.