Formazione sull'uso del defibrillatore a bordo - Iniziativa di New Sardiniasail

Massima sicurezza possibile, anche in alto mare grazie al defibrillatore a bordo. E' il progetto dell'associazione velica New Sardiniasail, guidata dal presidente Simone Camba. Sabato prossimo, il 13 febbraio dalle 9 alle 13, l'associazione ha organizzato un corso di formazione, in collaborazione con l' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che si terrà a Cagliari nella sede dell'associazione ovvero presso il centro olimpionico della FIV (Federazione Italiana Vela) dove c'è la sede di Luna Rossa.





Il modulo di formazione BLSD permetterà a tutti gli atleti e i preparatori di New Sardiniasail di poter saper usare il defibrillatore. "Siamo una quindicina di persone tra ragazzi e preparatori. Con questa iniziativa tutto i componenti della squadra sono pronti a conseguire il brevetto rilasciato dall' Accademia del Soccorso - spiega il presidente Simone Camba mentre il direttore del corso è la dottoressa Manuela Vadilonga -. Ci seguirà personale del centro cagliaritano del 118. Voglio garantire la massima sicurezza possibile a bordo sia durante gli allenamenti sia durante le regate. Ci sono ancora troppe vittime per mancanza del defibrillatore e di formazione. Tutti devono saperlo usare e il dispositivo deve essere presente a bordo della barca".





Questo è un altro tassello dell'attività di formazione per i ragazzi di New Sardiniasail, sia giovani cagliaritani con problemi penali in affido dal dipartimento di Giustizia sia giovani migranti: "Oltre ad insegnare la navigazione a vela abbiamo organizzato corsi di informatica, meteo e per conseguire il brevetto da sub. Tutte le competenze necessarie per gestire una barca a vela e non che possono tornare utili per la ricerca di lavoro nel settore della nautica". Il corso si terrà nel rispetto di tutte le normative anticovid.