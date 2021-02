Comuni: in arrivo milioni di mascherine e fiumi di gel

“La Regione è ancora in prima linea nella tutela della salute dei cittadini con un'importante fornitura per proseguire nella gestione dell’emergenza sanitaria da parte delle Amministrazioni comunali di tutta l’Isola – ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas – Mascherine e gel sono un indispensabile supporto per lo svolgimento dei servizi essenziali e per i servizi socioassistenziali rivolti alla popolazione, alle strutture anziani, alle comunità alloggio, alle comunità integrate e simili”.





“La Protezione civile regionale è costantemente in campo dall’inizio dell’emergenza, in piena collaborazione con le autorità sanitarie, per assicurare la distribuzione in tutto il territorio regionale dei dispositivi di protezione individuale e del materiale sanitario necessario per l’emergenza Covid nell’interesse primario di tutela della salute pubblica”, ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile, che ha inviato una lettera a tutti i sindaci dell’Isola per comunicare la consegna.

Nei prossimi giorni prenderà il via una consegna straordinaria, organizzata dagli uffici territoriali della Protezione civile regionale insieme al personale dell’agenzia Forestas, di 11 milioni 668mila mascherine chirurgiche e di 26.170 litri di gel igienizzante per tutti i Comuni della Sardegna.