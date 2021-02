Attualità Una proposta di legge per le città di Fondazione

Stamane, mercoledì 10 febbraio ,alle 10 , nella sala stampa del Consiglio regionale sarà illustrata la Proposta di legge (primo firmatario il consigliere della Lega Michele Ennas) “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione”. La proposta di Legge ha l’obiettivo di promuovere interventi per favorire la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione realizzate in Sardegna nei primi decenni del XX secolo.