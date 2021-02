Alghero: fai la spesa e ricarichi l'auto - Una colonnina elettrica al Commer+

La stazione di ricarica è accessibile a tutti, e potrà essere visualizzata attraverso la piattaforma web denominata “One Word by Ecoesco”. Si tratta di una rete che rende visibili e facilmente raggiungibili le stazioni pubbliche e private presenti nei comuni di tutto il territorio nazionale. La location scelta rappresenta un comodo e facile punto raggiungibile in città, sia per i residenti che per i turisti, e sarà un importante tassello per la sostenibilità ambientale di Alghero e del nostro territorio.





La presentazione dell'evento avverrà alla presenza del responsabile delle Relazioni esterne del Commer+, Maria Antonietta Izza, del titolare della EcoEsco, Antonello Biddau e del Ceo della Concessionaria Luca Confalonieri di Sassari che, in occasione, presenterà alcuni modelli di auto elettriche, tra cui la neonata C4 Citroen; quest'ultimo evento sarà curato dalla Rm management di Romano Marcias.

Oggi, 9 febbraio, alle 11, nei parcheggi del Commer +, in via Calaresu, sarà attivata nuova postazione per il ricarico delle auto elettriche. L'importante iniziativa nasce dalla collaborazione con la rete ecosostenibile promossa dall'azienda Sarda Eco@Esco. Nel parcheggio all'aperto, adiacente al Centro commerciale, sede del supermercato Coop, è stata installata una colonnina di ricarica da 22 kW, dalla quale si potranno rifornire i veicoli elettrici.