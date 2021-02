Sassari: una targa per il "giusto" Giovanni Palatucci

Grazie a questo ruolo, con le leggi razziali in vigore, svolse con grande rischio personale un'intelligente attività a favore di ebrei italiani e stranieri. È stato calcolato che, distruggendo archivi e procurando documenti falsi, abbia, nel giro di sei anni, salvato dalla deportazione almeno cinquemila persone. Il 13 settembre 1944, viene arrestato e tradotto nel carcere di Trieste, da cui, il 22 ottobre, è trasferito nel campo di sterminio di Dachau, dove muore il 10 febbraio 1945, pochi giorni prima della Liberazione, a soli 36 anni”.

Nella giornata di domani, 9 febbraio, alle ore 11,00, nei pressi della recinzione esterna della Questura alla presenza del Prefetto, Vescovo di Sassari ed di alcune autorità provinciali, verrà scoperta una targa in memoria a Giovanni Palatucci, questore di Fiume. “Giovanni Palatucci dopo il servizio militare entra in Polizia e come Commissario nel 1938 arriva a Fiume dove diventa Questore reggente con la responsabilità dell’Ufficio Stranieri.